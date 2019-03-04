Президент Алжиру пообіцяв піти через рік у разі перемоги на виборах

В Алжирі протестують проти висунення нинішнього президента на п'ятий термін

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, занимающий пост с 1999 года, заявил, что в случае своей победы на очередных выборах в апреле через год объявит досрочные выборы и уйдет с поста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Соответствующее заявление Бутефлика сделал в ответ на массовые протесты по всей стране против его возможного пятого президентского срока.

Он подтвердил, что, несмотря на недовольство граждан, выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, однако в случае победы не будет находиться на президентском посту весь срок.

Бутефлика также пообещал в досрочных выборах не участвовать и заявил о необходимости провести национальную конференцию для обсуждения политических, экономических и социальных реформ.

Глава избирательного штаба действующего президента сообщил, что он уже подал официальную заявку на участие в выборах.

Напомним, во Франции, в Париже и Марселе, несколько тысяч человек вышли в воскресенье, 3 марта, на митинги против выдвижения на пятый срок нынешнего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики.