У Франції протестували проти президента Алжиру

Фото: протест у Парижі проти президента Алжиру (twitter.com/DAOUDSamy)

Протестувальники виступили на підтримку мітингів в Алжирі проти висунення Абдель Азіза Бутефліки на п'ятий термін

У Парижі (Франція) в неділю, 3 березня, близько 6 тисяч осіб вийшли на мітинг проти висунення на п'ятий термін нинішнього президента Алжиру Абдель Азіза Бутефліки. Про це свідчать дані паризької префектури, передає РБК-Україна з посиланням на franceinfo.

Протестувальники вийшли на підтримку мітингів у Алжирі проти рішення 81-річного президента, який перебуває при владі з 1999 року, висунути свою кандидатуру на новий термін.

Організатором паризької демонстрації став представник опозиційної партії "Джейль Джаїд" ("Нове покоління") Фаттах Бендалі.

"Алжиру час повернутися до демократії", - сказав один із організаторів.

У Марселі також тисячі алжирців зібралися під місцевою тріумфальною аркою в історичному алжирському імміграційному районі.

В самому Алжирі акції протесту тривають вже тиждень, однак масові протести відбулися в п'ятницю, 1 березня. Загалом участь в акції взяли кілька десятків тисяч людей, які висловлювали незадоволення рішенням президента Бутефліки вчергове балотуватися на посаду.

Президентські вибори в Алжирі відбудуться 18 квітня.

Нагадаємо, в Алжирі сотні студентів вийшли на акції протесту проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін.