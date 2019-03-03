В Алжирі поновилися антипрезидентські протести

Фото: протести в Алжирі (AFP)

Сотні студентів протестують проти президента країни Абделазіза Бутефліка

В Алжирі сотні студентів вийшли на акції протесту проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, сотні студентів протестують біля кампусу університету в місті Алжир, який є столицею країни. Протестувальники скандують "Бутефліка йди геть".

Крім того, більше сотні студентів зібралися поблизу юридичного факультету поруч з будівлею Конституційної ради, де реєструються кандидати на посаду президента Алжиру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Алжирі під час протесту проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін щонайменше 183 людини отримали поранення. Один з протестувальників помер від серцевого нападу.

Акції протесту в Алжирі тривають вже майже тиждень, але наймасовіші протести відбулися у п'ятницю, 1 березня. Участь в акціях протесту взяли декілька десятків тисяч осіб, які висловлювали невдоволення рішенням президента Бутефліки вкотре балотуватися на посаду.

Додамо, що вчора у Франції відбулася 16-а хвиля антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Всього в протестах по всій Франції взяли участь майже 40 тисяч осіб, зокрема майже 4 тис. демонстрантів вийшли на вулиці Парижу.