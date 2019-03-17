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Алжир готується до сформування нового уряду

Новини » Політика    17.03.2019 - 19:05
Алжир готується до сформування нового уряду
Ілюстративне фото (twitter.com/BelabbesMoham14)

Уряд повинен скластись з нових людей та професійних політиків

Прем’єр-міністр Алжиру після масових протестних акцій почав проводити консультації для формування нового уряду країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що участь в консультаціях приймає віце-прем’єр і міністр закордонних справ Рамтан Ламама, а також представники громадянського суспільства й політики, що вимагали проведення змін в уряду.

Новий уряд повинен буде скластись с професійних політиків, а також з громадян, що досі не мали ніякого відношення до політики. Також в новому уряді мають бути відображені демографічні особливості суспільства Алжиру.

Тим часом опозиція країни звернулась до влади з проведенням повномасштабних реформ та "закінченню політичних маневрів". 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Алжирі перенесли вибори президента після масових протестів. Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка переніс вибори у відповідь на наполегливу вимога народу, у той же час міністр закордонних справ Алжиру Рамтан Ламамра заявив, що вони хочуть "істотного оновлення політичної системи Алжиру, в якій з'являться нові обличчя, у тому числі жінки і молодь".

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