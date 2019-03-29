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Поліція Алжиру застосувала гумові кулі на мільйонному мітингу

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 19:55
Поліція Алжиру застосувала гумові кулі на мільйонному мітингу
Фото: мітинг в Алжирі (twitter.com NMehdid)

Поліція почала розганяти присутніх на акцію протесту проти президента країни

На мільйонному мітингу в Алжирі сьогодні, 29 березня, поліція застосувала гумові кулі. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що поліція почала розганяти присутніх на акції протесту проти 82-річного президента країни Абдельазіза Бутефліки за допомогою гумових куль, водометів і сльозогінного газу.

Агентство повідомляє, що в демонстрації бере участь приблизно 1 млн осіб. Цей мітинг місцева влада вже назвала наймасовішим з початку серії протестних акції в Алжирі шість тижнів тому.

Вогонь гумовими кулями по демонстрантах поліція, за словами одного з очевидців, відкрила після того, як молоді люди почали кидати в співробітників правопорядку камені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Алжирі перенесли вибори президента після масових протестів. Зокрема, президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка переніс вибори у відповідь на наполегливу вимога народу. У той же час міністр закордонних справ Алжиру Рамтан Ламамра заявив, що вони хочуть "істотного оновлення політичної системи Алжиру, в якій з'являться нові обличчя, у тому числі жінки і молодь".

Додамо, прем'єр-міністр Алжиру після масових протестних акцій почав проводити консультації для формування нового уряду країни.

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