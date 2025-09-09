Презентация Apple 2025: точное время и какие новинки будут представлены

Apple анонсировала традиционную осеннюю презентацию, которая состоится 9 сентября. Онлайн-трансляция начнется в 20:00 по Киеву и будет доступна на официальном сайте компании, YouTube-канале Apple и в приложении Apple TV.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский журнал WIRED, посвященный технологиям.
Последние недели в сети активно появлялись слухи о новых устройствах Apple. Ожидается, что на мероприятии представят линейку iPhone 17 - базовую модель, версии Pro, а также совершенно новый ультратонкий смартфон iPhone Air.
Кроме того, должны выйти новые Apple Watch и AirPods. По данным инсайдеров, все устройства получат функции на базе искусственного интеллекта. Возможны также анонсы, связанные с Apple TV.
Как обычно, компания сохраняет интригу до самого конца. Традиционно Apple любит удивлять хотя бы одним "секретным" релизом, поэтому стоит ждать сюрпризов.
Главной новинкой может стать iPhone 17 Air - самый тонкий и легкий смартфон в линейке. Устройство получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей и толщину всего 5,5 мм - это на 2,3 мм тоньше iPhone 16.
По слухам, ради такого дизайна Apple пошла на некоторые компромиссы: например, порт USB-C смещен относительно центра, а основная камера будет одна - 24 МП, размещенная сбоку на овальном блоке, напоминающем дизайн Google Pixel.
Вся линейка iPhone 17 станет первой, которая получит визуальный стиль Liquid Glass в iOS 26. Интерфейс с округлыми, полупрозрачными иконками выглядит эффектно, но может быть неудобен для пользователей с нарушениями зрения.
iPhone 17 Pro, по данным инсайдеров, получит обновленный блок камер с новой 48-МП линзой и более прямоугольным модулем. Возможна замена титана на комбинацию алюминия и стекла. Производительность обеспечит новый чип Apple, в том числе с поддержкой Wi-Fi 7.
Компания также представит новые часы. Ожидаются Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3. Обе модели получат увеличенное время работы от батареи и новые функции, включая мониторинг давления с предупреждением о гипертонии.
Apple, как и прежде, будет делать акцент на "спасении жизни" с помощью своих носимых гаджетов. Также ожидаются AI-функции и, возможно, поддержка спутниковой связи.
Среди дополнительных новинок может быть новое поколение AirPods Pro 3 с увеличенным временем автономной работы, а также новые функции для улучшения слуха и перевода речи. Кроме того, возможен анонс обновленного Apple TV с поддержкой 4K.
Практически все продукты Apple будут связаны с искусственным интеллектом. Как и другие технологические компании, корпорация активно развивает этот сегмент, хотя ее собственная платформа Apple Intelligence пока внедряется не так быстро.
Вас может заинтересовать: