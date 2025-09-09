Презентация Apple 2025: точное время и какие новинки будут представлены

Что покажут

Последние недели в сети активно появлялись слухи о новых устройствах Apple. Ожидается, что на мероприятии представят линейку iPhone 17 - базовую модель, версии Pro, а также совершенно новый ультратонкий смартфон iPhone Air.

Кроме того, должны выйти новые Apple Watch и AirPods. По данным инсайдеров, все устройства получат функции на базе искусственного интеллекта. Возможны также анонсы, связанные с Apple TV.

Как обычно, компания сохраняет интригу до самого конца. Традиционно Apple любит удивлять хотя бы одним "секретным" релизом, поэтому стоит ждать сюрпризов.

iPhone 17 Air

Главной новинкой может стать iPhone 17 Air - самый тонкий и легкий смартфон в линейке. Устройство получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей и толщину всего 5,5 мм - это на 2,3 мм тоньше iPhone 16.

По слухам, ради такого дизайна Apple пошла на некоторые компромиссы: например, порт USB-C смещен относительно центра, а основная камера будет одна - 24 МП, размещенная сбоку на овальном блоке, напоминающем дизайн Google Pixel.

iPhone 17 и iPhone 17 Pro

Вся линейка iPhone 17 станет первой, которая получит визуальный стиль Liquid Glass в iOS 26. Интерфейс с округлыми, полупрозрачными иконками выглядит эффектно, но может быть неудобен для пользователей с нарушениями зрения.

iPhone 17 Pro, по данным инсайдеров, получит обновленный блок камер с новой 48-МП линзой и более прямоугольным модулем. Возможна замена титана на комбинацию алюминия и стекла. Производительность обеспечит новый чип Apple, в том числе с поддержкой Wi-Fi 7.

Apple Watch

Компания также представит новые часы. Ожидаются Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3. Обе модели получат увеличенное время работы от батареи и новые функции, включая мониторинг давления с предупреждением о гипертонии.

Apple, как и прежде, будет делать акцент на "спасении жизни" с помощью своих носимых гаджетов. Также ожидаются AI-функции и, возможно, поддержка спутниковой связи.

AirPods и другие устройства

Среди дополнительных новинок может быть новое поколение AirPods Pro 3 с увеличенным временем автономной работы, а также новые функции для улучшения слуха и перевода речи. Кроме того, возможен анонс обновленного Apple TV с поддержкой 4K.

Практически все продукты Apple будут связаны с искусственным интеллектом. Как и другие технологические компании, корпорация активно развивает этот сегмент, хотя ее собственная платформа Apple Intelligence пока внедряется не так быстро.