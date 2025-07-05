Вызов для ПВО. Что это за ракета "Кинжал", которой атакуют Киев и Староконстантинов

Когда впервые появился?

Впервые ракету воздушного базирования "Кинжал" показали в марте 2018 года, несмотря на то, что на вооружение она стала в декабре 2017 года. Ракета может нести ядерный боезаряд, что переводит ее в категорию стратегических. Основой для ее разработки стала баллистическая ракета "Искандер-М".

В качестве носителей ракеты, россияне заявили стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К. Но с августа 2022 года окончательно выбрали в качестве единственных носителей ракеты именно последние. Также рассматривается возможность приспособить под носители новейшие истребители Су-57.

Активное использование "Кинжалов" во время полномасштабного вторжения в Украину началось с марта 2022 года. Тогда оккупанты заявили, что ударили "Кинжалами" по Делятину, что не было подтверждено украинской стороной. Оккупанты снаряжают "Кинжалы" боевой частью типа БетАБ (бетонобойные противобункерные боеприпасы).

Действительно ли "Кинжал" гиперзвуковая ракета?

Во время презентации ракеты в 2018 году россияне позиционировали ее, как своеобразное "чудо-оружие". В частности, утверждалось, что "Кинжал" - это гиперзвуковое оружие: мол, оно развивает скорость от 10 до 13 Махов (в 10-13 раз превышает скорость звука). Однако практика показала, что Кремль солгал: ракета является аэробаллистической, а не гиперзвуковой.

Гиперзвуковое оружие - ракета, боевая часть которых способна достигать скорости от 5 до 25 тысяч километров в час при движении в атмосфере. Скорость большинства баллистических ракет на конечных участках превышает 5000 км/ч. "Кинжал" имеет скорость в районе 10 тысяч км/ч, но он не способен поддерживать ее постоянно.

Характеристики и темпы изготовления

Россияне заявляют для "Кинжала" следующие характеристики:

Вес: 4300 кг;

Длина/Ширина: 7,2 метра / 1,2 метра;

Двигатель: ракетный, на твердом топливе;

Операционная дальность: до 2000 км (включая дальность запуска самолета);

Заявленная скорость: от 10 до 13 Махов (от 12 250 км/ч до 15 900 км/ч).

При этом российское оборонное производство по данным Главного управления разведки Минобороны Украины способно выпускать ежемесячно от 10 до 15 Х-47М2 благодаря отлаженным схемам обхода санкций, "серому импорту" и тому подобное.

Текущие запасы "Кинжалов" у Кремля ГУР МО оценивает в 100-150 единиц; возможно, именно с этим моментом связано увеличение атак этой ракетой.

Сколько времени "Кинжал" летит до городов в Украине?

Х-47М2 имеет очень большую скорость и очень ограниченное время подлета к украинским городам. Оно измеряется считанными минутами в случае пусков из Центральной России, или десятками минут в случае, если "Кинжал" запускает МиГ-31К из Астрахани.

Чаще всего МиГи взлетают с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ и пускают Х-47М2 над Липецкой областью. В этом случае время подлета ракеты составляет:

до Киева: 3,2 минуты;

к Виннице: 4,1 минуты;

до Чернигова: 2,7 минуты;

до Харькова: 1,7 минуты;

до Полтавы: 2,4 минуты;

до Днепра: 2,7 минуты;

до Одессы: 4,5 минуты;

до Львова: 5,4 минуты;

до Запорожья: 2,9 минуты;

до Ужгорода: 6,3 минуты;

до Староконстантинова: 4,4 минуты;

Можно ли сбить "Кинжал"?

Россияне еще перед началом полномасштабного вторжения в Украину заявляли, что Х-47М2 якобы невозможно сбить, потому что она на своих скоростях сохраняет способность маневрировать.

Это тоже оказалось ложью: сбить ракету трудно, но вполне возможно, особенно для западных систем. В 2022 и в первой половине 2023 года сбивать "Кинжалы" Украина не могла, поскольку не имела для этого надлежащих систем ПВО. Советские С-300 не способны перехватывать такие цели.

С получением от США систем противовоздушной обороны Patriot с ракетами PAC-2 и PAC-3 ситуация в корне изменилась. Первый "Кинжал" был перехвачен 4 мая 2023 года, далее количество сбитых российских "чудо-ракет" начало расти.

По состоянию на текущий момент большинство выпущенных россиянами Х-47М2 перехватывается. В июне 2025 года спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что 8 из 17 "Кинжалов" были сбиты, а часть из девяти оставшихся - локационно потеряна (ракета не нашла цели и упала).

Теоретически, кроме Patriot сбивать "Кинжалы" может SAMP/T, франко-итальянский комплекс ПВО. Украина имеет такие системы на вооружении, их ракеты Aster 30 Block 1 не хуже PAC-3 американских ЗРК, но подтвержденных случаев перехвата "Кинжалов" системами SAMP/T нет.