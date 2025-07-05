Виклик для ППО. Що це за ракета "Кинжал", якою атакують Київ та Старокостянтинів

Коли вперше з'явився?

Вперше ракету повітряного базування "Кинджал" показали у березні 2018 року попри те, що на озброєння вона стала у грудні 2017 року. Ракета може нести ядерний боєзаряд, що переводить її до категорії стратегічних. Основою для її розробки стала балістична ракета "Іскандер-М".

Як носії ракети, росіяни заявили стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та винищувачі МіГ-31К. Але з серпня 2022 року остаточно обрали в якості єдиних носіїв ракети саме останні. Також розглядається можливість пристосувати під носії новітні винищувачі Су-57.

Активне використання "Кинджалів" під час повномасштабного вторгнення в Україну почалося з березня 2022 року. Тоді окупанти заявили, що вдарили "Кинджалами" по Делятину, що не було підтверджено українською стороною. Окупанти споряджають "Кинджали" бойовою частиною типу БетАБ (бетонобійні протибункерні боєприпаси).

Чи справді "Кинджал" гіперзвукова ракета?

Під час презентації ракети у 2018 році росіяни позиціонували її, як своєрідну "чудо-зброю". Зокрема, стверджувалося, що "Кинджал" - це гіперзвукова зброя: мовляв, вона розвиває швидкість від 10 до 13 Махів (в 10-13 разів перевищує швидкість звуку). Проте практика показала, що Кремль збрехав: ракета є аеробалістичною, а не гіперзвуковою.

Гіперзвукова зброя - ракета, бойова частина яких здатна досягати швидкості від 5 до 25 тисяч кілометрів на годину під час руху в атмосфері. Швидкість більшості балістичних ракет на кінцевих ділянках перевищує 5000 км/год. "Кинджал" має швидкість в районі 10 тисяч км/год, але він не здатний підтримувати її постійно.

Характеристики та темпи виготовлення

Росіяни заявляють для "Кинджалу" наступні характеристики:

Вага: 4300 кг;

Довжина / Ширина: 7,2 метра / 1,2 метра;

Двигун: ракетний, на твердому паливі;

Операційна дальність: до 2000 км (включаючи дальність запуску літака);

Заявлена швидкість: від 10 до 13 Махів (від 12 250 км/год до 15 900 км/год).

При цьому російське оборонне виробництво за даними Головного управління розвідки Міноборони України здатне випускати щомісяця від 10 до 15 Х-47М2 завдяки налагодженим схемам обходу санкцій, "сірому імпорту" тощо.

Поточні запаси "Кинджалів" у Кремля ГУР МО оцінює у 100-150 одиниць; можливо, саме із цим моментом пов'язане збільшення атак цією ракетою.

Скільки часу "Кинджал" летить до міст в Україні?

Х-47М2 має дуже велику швидкість та дуже обмежений час підльоту до українських міст. Він вимірюється ліченими хвилинами у випадку пусків з Центральної Росії, або десятками хвилин у випадку, якщо "Кинджал" запускає МіГ-31К з Астрахані.

Найчастіше МіГи злітають з аеродрома "Саваслєйка" у Нижегородській області РФ та пускають Х-47М2 над Липецькою областю. В цьому випадку час підльоту ракети складає:

до Києва: 3,2 хвилини;

до Вінниці: 4,1 хвилини;

до Чернігова: 2,7 хвилини;

до Харкова: 1,7 хвилини;

до Полтави: 2,4 хвилини;

до Дніпра: 2,7 хвилини;

до Одеси: 4,5 хвилини;

до Львова: 5,4 хвилини;

до Запоріжжя: 2,9 хвилини;

до Ужгорода: 6,3 хвилини;

до Старокостянтинова: 4,4 хвилини;

Чи можна збити "Кинджал"?

Росіяни ще перед початком повномасштабного вторгнення в Україну заявляли, що Х-47М2 нібито неможливо збити, тому що вона на своїх швидкостях зберігає здатність маневрувати.

Це теж виявилося брехнею: збити ракету важко, але цілком можливо, особливо для західних систем. У 2022 та у першій половині 2023 року збивати "Кинджали" Україна не могла, оскільки не мала для цього належних систем ППО. Радянські С-300 не здатні перехоплювати такі цілі.

З отриманням від США систем протиповітряної оборони Patriot з ракетами PAC-2 та PAC-3 ситуація докорінно змінилася. Перший "Кинджал" було перехоплено 4 травня 2023 року, далі кількість збитих російських "диво-ракет" почала зростати.

Станом на поточний момент переважна більшість випущених росіянами Х-47М2 перехоплюється. У червні 2025 року речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що 8 із 17 "Кинджалів" було збито, а частину з дев'яти тих, що залишилися - локаційно втрачено (ракета не знайшла цілі та впала).

Теоретично, окрім Patriot збивати "Кинджали" може SAMP/T, франко-італійський комплекс ППО. Україна має такі системи на озброєнні, їхні ракети Aster 30 Block 1 не гірші за PAC-3 американських ЗРК, але підтверджених випадків перехоплення "Кинджалів" системами SAMP/T немає.