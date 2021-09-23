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МЗС Естонії викликало посла Росії: причина

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Таллінн, Четвер 23 вересня 2021 15:11
МЗС Естонії викликало посла Росії: причина Фото: МЗС Естонії викликало російського посла (flickr.com/37266013@N00)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Естонії викликало посла Росії. Дипломату вручили ноту протесту про порушення повітряного кордону країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

"Сьогодні, 23 вересня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що російському дипломату висловлено протест і вручено ноту про порушення 22 вересня естонського повітряного простору.

В естонському МЗС назвали цей інцидент "дуже прикрим і серйозним". Також російському послу було звернено увагу на серію порушень повітряного кордону країни літаками РФ.

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