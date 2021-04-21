У Росії на акціях на підтримку Навального затримали понад 300 осіб
У Росії 21 квітня в багатьох містах проходять акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Вже затримали понад 300 осіб у 48 містах.
Про це повідомляє"ОВД Инфо" .
Багатьох людей затримали ще до початку акції.
Станом на 19: 00 найбільше затриманих у місті Кемерево - принаймні 36 осіб. У Барнаулі 33 людини затримані, в Уфі - 32.
У Москві силовики схопили мінімум 15 прихильників Навального. У Петербурзі - 9 осіб.
У більшості міст повідомляється про поодинокі затримання. Серед звинувачень, які висувають російські правоохоронці, організація мітингів, а також звинувачення в нецензурній лайці в громадських місцях.
Крім того, в Магадані при затриманні чоловіка вдарили головою об машину, після чого повезли в травмпункт у супроводі п'яти росгвардійців.
У місті Петушки чоловіка затримали по дорозі в лікарню - на сьогодні була запланована операція.
Нагадаємо, команда опозиціонера оголосила про проведення мітингів за Олексія Навального 21 квітня о 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього заявлено 165 міст країни.
РБК-Україна писало, що в кінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.