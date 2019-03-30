Прес-секретар Держдепу залишила посаду

Глава прес-служби Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) Гізер Ноєрт залишила свою посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter держсекретаря США Майкла Помпео.

Як повідомляється, Ноєрт залишила посаду глави прес-служби Держдепартаменту США, щоб перейти працювати в Програму Фулбрайта – освітню програму, засновану в 1946 році сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Крім того, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter подякував Ноєрт за роботу на посаді глави прес-служби Держдепу.

"Дуже дякую Гізер Ноєрт за службу країні і Держдепартаменту США. Відмінна робота! Я пишаюсь, що ви приєдналися до команди Програми Фулбрайта", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Гізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США в ООН, проте подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео за їхню пропозицію.

Раніше, держсекретар США Майк Помпео схвалив пропозицію президента США Дональда Трампа про висунення на посаду постійного представника країни при ООН прес-секретаря держдепу Гізер Ноєрт, заявивши, що впевнений у Ноєрт і чекає її якнайшвидшого затвердження на нову посаду.