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Помпео схвалив кандидатуру Нойерт на посаду постепреда ООН

Новини » Політика    08.12.2018 - 06:24
Помпео схвалив кандидатуру Нойерт на посаду постепреда ООН
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Держсекретар США заявив, що дуже впевнений у Нойерт

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що схвалює пропозицію президента США Дональда Трампа про висунення на посаду постійного представника країни при ООН представника держдепу Хізер Нойерт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Помпео у Twitter.

Помпео повідомив, що є впевненим в Нойерт і чекає її якнайшвидшого затвердження на нову посаду.

"Я в ній дуже впевнений. Хізер відіграє ключову роль у просуванні зовнішньої політики США, і я з нетерпінням чекаю її якнайшвидшого затвердження", - написав держсекретар.

Сама Нойерт заявила, що для неї честь працювати в команді з Помпео і іншими співробітниками Держдепу.

"Я не можу дочекатися просування інтересів американського народу в ООН, якщо це станеться", - заявила Нойерт.

Нагадаємо, Трамп запропонував призначити Хізер Нойерт постпредом США при ООН. Якщо Конгрес США схвалить кандидатуру Нойерт, то вона змінить на посаді Ніккі Хейлі на початку 2019 року.

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