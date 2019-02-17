Ноєрт відмовилася стати постпредом США в ООН

Фото: Гізер Ноєрт (flickr.com/whitehouse)

Нового кандидата на посаду в ООН президент оголосить найближчим часом

Прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Гізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США в ООН. Про це йдеться в її заяві, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Водночас Ноєрт подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео за їхню пропозицію.

"Останні два місяці для моєї родини були дуже складними, тому я вирішила, що в інтересах моєї сім'ї відмовитися від цієї посади", - заявила представник Держдепу.

У Держдепартаменті повідомили, що нового кандидата на посаду в ООН президент оголосить найближчим часом.

На початку грудня Дональд Трамп запропонував Гізер Ноєрт зайняти посаду постійного представника США замість Ніккі Гейлі, що подала у відставку, але протягом двох місяців не подавав її кандидатуру в Сенат.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео схвалив пропозицію президента США Дональда Трампа про висунення на посаду постійного представника країни при ООН прес-секретаря держдепу Гізер Ноєрт, заявивши, що впевнений у Ноєрт і чекає її якнайшвидшого затвердження на нову посаду.