Прес-конференція Януковича: головне

Прес-конференція Януковича призначенв на 13:00

Пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича состоится сегодня, 6 февраля 2019 года, в Москве (Российская Федерация). Начало встречи Януковича с журналистами запланировано на 13:00 по киевскому времени, подробнее - в материале РБК-Украина.

Как известно, встреча Януковича со СМИ состоится в пресс-центре МИА "Россия сегодня" и будет посвящена "актуальным вопросам украинской политики".

Адвокат экс-президента Александр Горошинский, сообщал, что в ходе пресс-конференции Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева, при этом, он отметил что "возможно, будут и сюрпризы".

Суд Киева приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене. В течение восьми часов коллегия судей оглашала приговор экс-президенту.

В частности, суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111 (госизмена), ч.5. ст. 27 (виды соучастников), ст. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Вместе с тем, суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), поскольку сторона обвинения не доказала, что в действиях Януковича есть состав преступления.

Отметим, сторона обвинения просила суд назначить для Януковича наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

В свою очередь адвокаты экс-президента заявили о намерении подать апелляцию на такое решение суда. На то чтобы обжаловать приговор у стороны защиты есть 30 дней с момента его оглашения.

На данный момент текст приговора Януковичу находится в открытом доступе.

О чем Янукович говорил на предыдущих пресс-конференциях в РФ

Сегодняшняя пресс-конференция Януковича будет уже не первой за время его пребывания в РФ. В частности, Янукович провел в РФ пресс-конференцию 28 февраля 2014 года, в ходе выступления экс-президент сломал ручку.

Кроме того, Янукович встречался с журналистами в марте 2014 года в Ростове-на-Дону. Тогда он заявлял, что он остается президентом Украины и главнокомандующим, а также вернется в Украину "как только позволят обстоятельства".

В ходе пресс-конференции в ноябре 2016 года в российском Ростове-на-Дону Янукович заявлял, что на Донбассе воюют наемники и добровольцы. Он также призывал предоставить Донбассу автономию.

"Я за то, чтобы Донбасс был в составе Украины и была сохранена территориальная целостность Украины", - заявлял он.

Во время пресс-конференции в феврале 2017 года Янукович заявлял, что никогда не просил ввести российские войска в Украину.

Кроме того, Янукович проводил пресс-конференцию в марте 2018 года в Москве. Тогда он, говоря об аннексии Крыма, заявил, что крымчане сделали "вынужденный выбор", потому что "были запуганы Тягнибоком и Кличко".

Янукович также заявлял, что у него есть связь с президентом РФ Владимиром Путиным, но Путин очень занятой человек, поэтому особо с ним не встречается.