У реєстрі судових рішень опублікований повний текст вироку Януковичу

Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

‏Текст вироку було оприлюднено у середу, 29 січня

У Єдиному реєстрі судових рішень опублікований повний текст вироку президенту-втікачу Віктору Януковичу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті реєстру.

Зазначимо, що повний текст вироку був надісланий судом 24 січня, а оприлюднений сьогодні, 29 січня.

"Особа_12 (Віктор Янукович, - ред.) визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України та призначити йому покарання: за ч. 1 ст. 111 КК України, у виді 13 років позбавлення волі; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, у виді 12 років позбавлення волі. На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити особа_12 остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі", - сказано у тексті вироку.

Зазначимо, вироком передбачається стягнути з президента-втікача на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз в сумі 98 561 гривень 20 копійок.

Додамо також, вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Відзначимо, що строк обчислюється з моменту затримання.

Як писало РБК-Україна, захист Януковича в справі про держзраду подасть апеляцію на вирок, за яким екс-президента засуджено на 13 років в'язниці. Адвокат Януковича Олександр Горошинський також назвав винесений Януковичу вирок політичним переслідуванням.