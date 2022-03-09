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У Житомирській області окупанти завдали авіаудару по приватних будинках. Серед загиблих є діти

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Середа 09 березня 2022 00:05
У Житомирській області окупанти завдали авіаудару по приватних будинках. Серед загиблих є діти Фото: під Житомиром окупанти розгромили приватні будинки (ДСНС України)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 8 березня, російські військові близько 20:50 завдали авіаудару по місту Малин Житомирської області. На вул. Вокзальна було зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків. В результаті дій окупантів загинули 5 осіб, включаючи двох дітей 2021 року народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

В даний час тривають пошуково-рятувальні роботи. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 одиниць техніки. Рятувальники також опублікували фотографії з місця бомбардувань.

Окупанти завдали авіаудару по приватних будинках Малина Житомирської області (фото: ДСНС України)

Нагадаємо, ворожа армія 4 березня завдала авіаудару по приватних житлових будинках у Київській області. Авіаудар був здійснений по Мархалівці, що в Глевахівській територіальній громаді Фастівського району.

В результаті обстрілу сталося загоряння більше восьми приватних житлових будинків. Рятувальники дістали з-під завалів двох дітей. На жаль, є загиблі - 5 осіб, включаючи 3 дітей.

Раніше влада розповіла на що перетворився Ізюм після обстрілів окупантів. Заступник міського голови Ізюму з гуманітарних питань Володимир Мацокін назвав те, що відбувається в місті новою Хатинню. Він заявив, що після обстрілів окупантів населений пункт став місцем болю відчаю.

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