Преображение Господне 2025: когда большой праздник и что нельзя делать

6 августа, православные и греко-католики Украины отмечают Преображение Господне - один из 12 крупнейших церковных праздников. В народе этот светлый праздник более известен под теплым названием Яблочный Спас. Он сочетает глубокий духовный смысл с древними традициями почитания природы и урожая.
РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных обычаях, а также о том, что обязательно надо сделать и чего стоит избегать в этот день.
Преображение означает "преображение", "изменение формы", или "метаморфоза". В христианской традиции это одно из важнейших событий евангельской истории, которое произошло незадолго до последней Пасхи Иисуса Христа.
Во время этого события Спаситель предстал перед тремя своими ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - преображенным: в сиянии неземного, божественного света. Этот свет называют фаворским, ведь событие произошло на горе Фавор. Преображение стало откровением всех трех Ипостасей Святой Троицы: Сына во славе, Отца в голосе с неба, и Святого Духа, который освящает и просвещает.
"Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и вывел их на высокую гору одних, и преобразился перед ними: лицо Его засияло, как солнце, и одежда Его сделалась белою, как свет", - описывает апостол Матфей событие Преображения Господня.
Вместе с Иисусом явились два великих ветхозаветных пророка - Моисей и Илия. Они засвидетельствовали, что Иисус есть тот обещанный Мессия, который должен выполнить Божий замысел спасения человечества через страдания и воскресение.
На иконах Преображения мы видим Иисуса, стоящего в сиянии славы, пророков по обе стороны его, а также трех апостолов, которые упали ниц, охваченные страхом. Но Христос подходит к ним, прикасается и говорит: "Встаньте и не бойтесь".
Это один из самых глубоких богословских праздников, который напоминает о цели христианской жизни - внутреннее духовное преображение, преображение человека в свете Божьей благодати.
После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата праздника сместилась. Если раньше Преображение Господне праздновали 19 августа, то теперь его отмечают на 13 дней раньше.
Праздник припадает на период Успенского поста. Церковь установила благочестивую традицию - в день праздника совершать освящение плодов нового урожая: яблок, винограда, слив, груш и прочего, что выросло на земле. Это жест благодарности Богу за его дары, а также - молитва за благословение всего того, что мы потребляем.
После праздничной Божественной литургии верующие приносят в храм корзины с фруктами, которые священник освящает окроплением святой водой. Освященные плоды затем раздают родным, друзьям, нуждающимся или угощают ими дома, с благодарностью вспоминая Божью щедрость.
Многие придерживаются древнего обычая - потреблять плоды нового урожая только после их освящения.
В этот день верующие стараются воздержаться от тяжелого физического труда, шитья, стирки, строительных работ или уборки.
Разрешается только готовить пищу и ухаживать за растениями.
Не принято ссориться, сплетничать, ругаться или желать зла другим.
Считается, что день следует провести в тишине, доброжелательности и спокойствии.
В народе даже существует поверье, что нельзя убивать насекомых, в частности мух - ведь это может "отпугнуть счастье".
6 августа разрешается послабление поста - можно есть рыбу и немного вина, хотя от шумных гуляний, алкоголя и мяса лучше воздержаться.
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При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Православной Церкви Украины, Википедия, "Украинский народный календарь".