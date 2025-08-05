Преображение Господне 2025: когда большой праздник и что нельзя делать

Преображение Господне: что это за праздник

Преображение означает "преображение", "изменение формы", или "метаморфоза". В христианской традиции это одно из важнейших событий евангельской истории, которое произошло незадолго до последней Пасхи Иисуса Христа.

Во время этого события Спаситель предстал перед тремя своими ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - преображенным: в сиянии неземного, божественного света. Этот свет называют фаворским, ведь событие произошло на горе Фавор. Преображение стало откровением всех трех Ипостасей Святой Троицы: Сына во славе, Отца в голосе с неба, и Святого Духа, который освящает и просвещает.

"Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и вывел их на высокую гору одних, и преобразился перед ними: лицо Его засияло, как солнце, и одежда Его сделалась белою, как свет", - описывает апостол Матфей событие Преображения Господня.

Вместе с Иисусом явились два великих ветхозаветных пророка - Моисей и Илия. Они засвидетельствовали, что Иисус есть тот обещанный Мессия, который должен выполнить Божий замысел спасения человечества через страдания и воскресение.

На иконах Преображения мы видим Иисуса, стоящего в сиянии славы, пророков по обе стороны его, а также трех апостолов, которые упали ниц, охваченные страхом. Но Христос подходит к ним, прикасается и говорит: "Встаньте и не бойтесь".

Современная икона Преображения Господня (фото: Википедия)

Это один из самых глубоких богословских праздников, который напоминает о цели христианской жизни - внутреннее духовное преображение, преображение человека в свете Божьей благодати.

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата праздника сместилась. Если раньше Преображение Господне праздновали 19 августа, то теперь его отмечают на 13 дней раньше.

Что надо делать в праздник Преображения Господня

Праздник припадает на период Успенского поста. Церковь установила благочестивую традицию - в день праздника совершать освящение плодов нового урожая: яблок, винограда, слив, груш и прочего, что выросло на земле. Это жест благодарности Богу за его дары, а также - молитва за благословение всего того, что мы потребляем.

После праздничной Божественной литургии верующие приносят в храм корзины с фруктами, которые священник освящает окроплением святой водой. Освященные плоды затем раздают родным, друзьям, нуждающимся или угощают ими дома, с благодарностью вспоминая Божью щедрость.

Многие придерживаются древнего обычая - потреблять плоды нового урожая только после их освящения.

Что нельзя делать в праздник Преображения Господня

В этот день верующие стараются воздержаться от тяжелого физического труда, шитья, стирки, строительных работ или уборки.

Разрешается только готовить пищу и ухаживать за растениями.

Не принято ссориться, сплетничать, ругаться или желать зла другим.

Считается, что день следует провести в тишине, доброжелательности и спокойствии.

В народе даже существует поверье, что нельзя убивать насекомых, в частности мух - ведь это может "отпугнуть счастье".

6 августа разрешается послабление поста - можно есть рыбу и немного вина, хотя от шумных гуляний, алкоголя и мяса лучше воздержаться.

Народные приметы на 6 августа