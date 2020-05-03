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Нехтування карантином: в Одеській ОДА пояснили причину рекордної спалаху COVID-19

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 13:23
Нехтування карантином: в Одеській ОДА пояснили причину рекордної спалаху COVID-19
Фото: Максим Куций (president.gov.ua)

За добу в області підтвердили найбільшу кількість нових випадків в Україні - 80

за Причиною рекордного кількості зафіксованих випадків коронавіруса в Одеській області стало зневажливе ставлення до карантину і санітарним правилам місцевої влади і населення. Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций Facebook.

За минулу добу в Одеській області підтвердили 80 нових випадків коронавіруса, що є антирекордом в Україні. Всього в області 409 хворих COVID-19.

"Зухвале ставлення до карантину та нехтування санітарними правилами призводить до невтішних результатів. Найбільші спалахи зафіксовані там, де населення і місцева влада легковажно ставилися до карантину і несерйозно сприймали загрозу епідемії: Подольськ - 178 випадків (55 в добу), Одеса - 78 випадків (2 на добу), Біляївський район - 53 випадки (11 на добу)", - повідомив Куций.

При цьому глава Одеської ОДА зазначив, що комісія з надзвичайних ситуацій неодноразово звертала увагу місцевої влади Подільського на необхідності посилення карантину.

"Тепер у місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією. Медики щодня ризикують своїм життям, щоб надавати допомогу всім нужденним. Таких наслідків можна уникнути - треба тільки строго дотримуватися карантин і не поспішати з передчасним зняттям обмежень", - написав він.

Відзначимо, в Україні зафіксували спад нових захворювань коронавірусом. За минулу добу підтвердили 502 нових захворювань, що на 48 менше, ніж днем раніше. Також зафіксували 9 нових смертей від COVID-19. Загальна кількість жертв зросла до 288 осіб.

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