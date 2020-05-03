ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пренебрежение карантином: в Одесской ОГА объяснили причину рекордной вспышки COVID-19

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 13:23
Пренебрежение карантином: в Одесской ОГА объяснили причину рекордной вспышки COVID-19
Фото: Максим Куцый (president.gov.ua)

За сутки в области подтвердили наибольшее количество новых случаев в Украине - 80

Причиной рекордного количества зафиксированных случаев коронавируса в Одесской области стало пренебрежительное отношение к карантину и санитарным правилам местных властей и населения. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

За прошлые сутки в Одесской области подтвердили 80 новых случаев коронавируса, что является антирекордом в Украине. Всего в области 409 заболевших COVID-19.

"Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам. Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии: Подольск - 178 случаев (55 в сутки), Одесса - 78 случаев (2 в сутки), Беляевский район - 53 случая (11 в сутки)", - сообщил Куцый.

При этом глава Одесской ОГА отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольска на необходимости усиления карантина.

"Теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. Таких последствий можно избежать - надо только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений", - написал он.

Отметим, в Украине зафиксировали спад новых заболеваний коронавирусом. За прошлые сутки подтвердили 502 новых заболеваний, что на 48 меньше, чем днем ранее. Также зафиксировали 9 новых смертей от COVID-19. Общее количество жертв выросло до 288 человек.

В Ровенской области село отправили на карантин из-за вспышки COVID-19 Во Львовской области подтвердили 15-ю смерть от COVID-19
Новости Украины ОдессаОдессакарантинКоронавирус
News
On Top