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"Вірус не контролюється": у Парижі та інших регіонах Франції посилять карантин

Новость на русском → Франція, Середа 17 березня 2021 21:17
"Вірус не контролюється": у Парижі та інших регіонах Франції посилять карантин Фото: Англійська набережна в місті Ніцца (Reuters)
Автор: Андрій Василюк

Уряд Франції запровадить жорсткіші карантинні обмеження для деяких регіонів, включаючи Париж, щоб протидіяти прискореному поширенню інфекції COVID-19. Нові заходи почнуть діяти цими вихідними.

Про це 17 березня заявив прес-секретар уряду Габріель Аттал за результатами засідання Кабміну, передає Reuters.

Нові обмеження у великому Паризькому регіоні, де палати інтенсивної терапії переповнені, а лікарняна система переживає навантаження у понад 400 випадків на 100 000 жителів, матимуть форму певного обмеження свободи пересування. Локдаун на вихідних вже запроваджений додатково до загальнонаціональної комендантської години у частинах Середземноморської Рив'єри та деяких районах півночі.

Про нові обмеження прем'єр-міністр оголосить у четвер. Вони не включатимуть закриття шкіл, зазначив Аттал.

Раніше керівник державних лікарень Парижа Мартін Гірш попереджав, що вірус стрімко поширюється в столиці та прилеглих департаментах - районах, на які припадає близько третини економічної діяльності.

"Вірус не контролюється", - сказав Гірш.

17 березня президент Франції Еммануель Макрон виступив на захист поточної стратегії ЄС щодо вакцинації проти COVID-19 і заявив, що за декілька місяців Європа буде серед регіонів, що виробляють найбільше доз.

"Зараз ми переживаємо найважчі тижні. Ми це знаємо", - зазначив Макрон, вітаючи прем’єр-міністра Польщі в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, на північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу. Його було складно виявити. У людей, які ним заразилися, "були типові для SARS-CoV-2 симптоми", однак ПЛР-тести давали негативний результат.

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