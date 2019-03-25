Щодо премії Коболєву призначили ще одне провадження

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження і призначив на 13 травня підготовче засідання за позовом НАК "Нафтогаз України" проти Держаудитслужби про премію голові правління Андрію Коболєву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що "Нафтогаз" просить суд скасувати вимогу Держаудитслужби, в якій мова йде про порушення постанови Кабміну при виплаті Коболєву премії в розмірі понад 228 млн гривень премії.

Також у вимозі зазначено, що в ході перевірки фінансово-господарської діяльності НАК встановлено незаконне списання заборгованості "Газпрому" на понад 11 млн гривень.

Нагадаємо, в січні Окружний адмінсуд Києва зобов'язав НАК "Нафтогаз України" розкрити інформацію про премії співробітників після перемоги над російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражному суді. НАК вважав, що дана інформація є конфіденційною і не може бути оприлюднена без згоди працівників.

Восени суд також скасував штраф Коболєву на 1,7 тис. гривень у справі про премії "Нафтогазу".