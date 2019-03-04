"Нафтогаз" просить суд скасувати вимогу Держаудиту щодо премії Коболєва

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

НАК подав в суд на Держаудит через премію Коболєва

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати вимоги Держаудиту щодо премії для голови правління компанії Андрія Кобелєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення суду.

Повідомляється, що НАК просить визнати протиправною та скасувати вимогу Держаудиту, в якій йдеться про те, що премія в розмірі 228 млн гривень була виплачена Коболєву в порушення постанови Кабміну.

Крім того, у вимозі Держаудиту зазначено, що при перевірці "Нафтогазу" встановлено безпідставне списання понад 11 млн гривень заборгованості "Газпрому". У НАК заявляють, що сума була списана після взаємозаліку зустрічних вимог компаній за рішенням арбітражу.

"Зараз вирішується судом питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала продовжити контракт з Коболєвим.

Сам глава НАК пізніше заявив, що Кабінет міністрів фактично припинив з ним контракт. Коболєв підкреслив, що "прикриваючись спробою регулювати зарплату, уряд де-факто прийняв рішення про припинення чинного контракту 22 березня".