Прем'єрська вистава: як рішення Кабміну про ціну на газ може ускладнити переговори з МВФ

Тарифна п'єса

"У нас ще одне рішення, яке ми прийняли сьогодні. Воно стосується цін на газ. "Нафтогаз" заявив, що вони можуть продавати дешевше, ніж 8,55 (гривень/ кубометр, - ред.). Я його повністю підтримую. Настав час прикрутити ціну на газ", – заявив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду 3 квітня.

Знизити ціну на газ Володимиру Гройсману запропонував голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. У своєму листі від 14 березня топ-менеджер зазначив, що "ціна закупівлі газу на європейському ринку знизилася нижче рівня, передбаченого чинним постановою Кабінету міністрів України про ПСО (спецобязательства Наку продавати газ за фіксованою ціною, - ред.)". Пізніше в інтерв'ю РБК-Україна Коболєв пояснив: "Ми вважаємо, що це ідеальний шанс і можливість скасувати спецобязательства і дати кінцевому споживачеві право відчути себе повноцінним покупцем на ринку газу. У свою чергу це призведе до зниження ціни порівняно з регульованою".

Вартість газу для населення та порядок її розрахунку регулюється постановою №867, яким у жовтні 2018 року уряд продовжив спецобязательства Наку продавати газ за фіксованою ціною для потреб населення. Вона розраховується з урахуванням цін на газ на європейському ринку, згідно з якими "Нафтогаз" постачає паливо промисловим підприємствам, і понижувального коефіцієнта.

Ця формула узгоджена з МВФ та іншими міжнародними партнерами України. У держкомпанії порахували, що з урахуванням сезонного падіння вартості газу на світовому ринку, вже у квітні ціна для потреб населення може скласти не 8,55, а 8,38 гривень за кубометр.

Але неясно, коли міністри встигли проголосувати "за" це рішення. Публічно це питання в ході засідання минулої середи не розглядався, а в порядку денному відповідного проекту не було. Гройсман лише уточнив, що "зобов'язує НАК "Нафтогаз України" продавати газ для населення за новою ціною, а міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику доручив "проінформувати НАК про це".

Високопоставлене джерело РБК-Україна в Кабміні підтвердило, що саме Міненерговугілля винесло на розгляд уряду питання вартості газу для побутових абонентів. Але пояснити, чому саме це відомство виступило з такою ініціативою, співрозмовник не зміг. Як відомо, наприкінці вересня 2016 року Володимир Гройсман перепідпорядкував "Нафтогаз" безпосередньо уряду. Документи, що стосуються діяльності Наку, на розгляд Кабміну виносить Мінекономрозвитку.

Пізніше в середу 3 квітня проект постанови про зниження ціни газу оприлюднило видання "Українські новини". З тексту документа випливало, що з 1 квітня вартість газу для побутових абонентів буде визначатися на підставі середньої арифметичної ціни, встановленої "Нафтогазом" для промислових споживачів за умови передоплати до періоду поставки. При цьому вартість палива для населення не повинна бути вище ціни, визначеної Кабміном, тобто не вище 8,55 гривень за кубометр.

Крім того, в проекті документа зазначалося, що за цією ціною крім релігійних організацій, теплогенеруючих компаній, дитячого центру "Артек" та ОСББ "Нафтогаз України" "у встановленому Кабміном порядку" продає і поставляє газ побутовим споживачам. Про зобов'язання Наку забезпечувати паливом для потреб населення газопостачальні компанії – "газсбыты" – у проекті ні слова не говорилося.

Як відомо, зараз "Нафтогаз України" не може продавати паливо побутовим абонентам безпосередньо, а лише через газорозподільні компанії. Левову частку ринку постачання контролює Group DF олігарха Дмитра Фірташа. НАК неодноразово звертався до уряду з проханням усунути необґрунтовану монополію" цієї компанії і дозволити "Нафтогазу" створити конкуренцію "газсбытам" у сегменті постачання газу українцям.

В самому "Нафтогазі" від коментарів утрималися, уточнивши, що аналізують рішення уряду. За інформацією РБК-Україна, про нього держкомпанія дізналася завдяки заявою прем'єра в ході засідання Кабміну. Втім, не встигла компанія розібратися з опублікованими в ЗМІ текстом документа, що вже в п'ятницю, 5 квітня, на офіційному сайті уряду постанова з'явилася в дещо іншій редакції.

У постанові №293 знову з'явилися зобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для потреб населення за фіксованою ціною газопостачальним компаніям ("газсбытам"). Але при цьому "не зникла" з документа і формулювання, що дозволяє НАКу поставляти паливо побутовим споживачам безпосередньо.

Оплесків не буде

Такі "ігри" Кабміну з нормативно-правовою базою не залишилися непоміченими в київських офісах міжнародних фінансових організацій (МФО). Як стало відомо РБК-Україна, донорів, а також основного кредитора – МВФ – уряд ознайомив з одним варіантом постанови, а потім без попередження офіційно оприлюднило інший.

Опитані МФО запевнили видання, що Міністерство фінансів направило їм якраз той документ, який пізніше був опублікований "Українськими новинами". "На узгодження перед засіданням Кабміну Мінфін направив текст постанови, яким знижувалася ціна на газ для населення, а також була ліквідована монополія "газсбытов". Але те, що в результаті постанову прийнято в іншій редакції, яка до того ж суперечить чинному постанови про спецобязательствах, не повідомляли", - повідомило джерело видання, знайоме з ходом переговорів уряду і МВФ.

"Ми дізнаємося від журналістів, що уряд прийняв абсолютно інше рішення, ніж нам говорило раніше. Все це не сприяє довірливому і конструктивного діалогу з Кабміном", – заявили РБК-Україна в столичному офісі іншої міжнародної банки.

У Кабміні відбулося навіть у неофіційних бесідах РБК-Україна пояснити не змогли. Високопоставлений чиновник в Секретаріаті уряду підкреслив, що "на засіданні 3 квітня було винесено саме те рішення, яке пізніше було офіційно оприлюднено". Чиновник Мінфіну на правах анонімності уточнив РБК-Україна, що відомство обговорює з міжнародними кредиторами тільки ті проекти актів Кабміну, які розробляє особисто. За словами співрозмовника, документи інших міністерств Мінфін ні з ким не погоджує. У Міненерговугілля відразу два високопоставлені джерела сказали, що "не знають ситуації".

Формула ціни на газ для населення – один з ключових пунктів меморандуму про співпрацю України і МВФ. Отримуючи позики за програмою Фонду, уряд ще в 2015 році взяла на себе зобов'язання привести вартість палива для побутових споживачів до ринкових європейськими цінами. На думку кредитора, яку поділяють і інші МФО, лібералізація внутрішнього ринку природного газу сприятливо позначиться на скороченні дефіциту бюджету, ліквідує корупційні схеми в енергетиці і створить конкуренцію в сегменті постачання.

Для того щоб зростання вартості газу для українців не був стрімким, Кабмін погодив з міжнародними партнерами порядок розрахунку ціни на газ для населення з урахуванням його ринкової вартості, але поки не повністю паритетній їй. Уряд поклав на "Нафтогаз України" зобов'язання з продажу газу для побутових абонентів саме з цієї фіксованою ціною (ПСО), що закріплено постановою Кабміну №867.

У ньому, крім іншого, зазначено, що з 1 січня 2020 року "Нафтогаз" повинен буде продавати газ за середньою арифметичною ціною, встановленою для промислових споживачів з урахуванням передоплати до періоду поставки. При цьому Кабмін вже позбудеться права встановлювати її верхню межу. А з травня 2020 року він і зовсім зобов'язаний скасувати режим спецобязательств. Будь-які відхилення від цього плану Мінфін зобов'язаний узгоджувати з МВФ, а Міненерговугілля – з Секретаріатом енергетичного співтовариства ЄС, чого, за інформацією видання, також зроблено не було.

За словами співбесідників РБК-Україна МФО, прийняте урядом рішення суперечить положенням чинного постанови про ПСЗ №867. "Кабмін прийняв нелегітимний документ. В ньому немає посилань до 867-го постанови. Створено якийсь окремий паралельний механізм формування ціни на газ, який не скасовує спецобязательства, але робить їх виконання "Нафтогазом" неможливим", - заявило високопоставлене джерело в одній з міжнародних організацій.

Міжнародні кредитори ще не забули, як український уряд всупереч зобов'язанням з червня 2017-го до жовтня 2018-го відмовлявся підвищувати тарифи на газ для населення внаслідок зростання його вартості на європейських ринках. Це фактично призвело до зриву програми МВФ (EFF). І тільки після тривалих переговорів і законодавчо закріплених зобов'язань Кабміну лібералізувати ціни на газ в Україні, Фонд відкрив фінансування в режимі нової програми stand-by.

"Не пройшло і року, як уряд знову повернулося до практики прийняття рішень в закритому режимі. В кінці березня Кабмін без узгодження з нами непублічно змінив статут "Нафтогазу", істотно підірвавши принципи корпоративного управління в держкомпанії. А під це видавали міжнародні кредити. Тепер почалися "тарифні гри", – обурюється високопоставлений співрозмовник в одному з МФО.

Міністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що очікує візит оціночної місії Фонду в травні-червні. "Ймовірно, в ході переговорів з МВФ знову виникнуть питання, що відбувається з тарифною політикою, що відбувається з корпоративної реформою, не кажучи вже про інші зобов'язання. Якщо у Кабміну не буде чітких відповідей на ці питання, перегляд програми і видача чергового траншу опиняться під загрозою", - пояснило джерело, знайоме з діалогом уряду і МВФ.