Кабмін зобов'язав НАК знизити ціни на газ для населення

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Ціни на газ для населення з 1 квітня будуть нижче 8,55 гривень за кубометр

Кабінет міністрів України зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з 1 квітня знизити ціни на газ для населення. Про це на засіданні уряду оголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає корреспондет РБК-Україна.

Гройсман нагадав, що раніше "Нафтогаз" заявив про можливість продавати газ населенню дешевше, ніж зараз.

"Чим дешевше продавати будуть, тим краще. Думаю, якраз настав час прикрутити ціну на газ. Сьогодні ми ухвалили рішення, яке дає право "Нафтогазу" встановлювати ціни нижче, ніж 8,55 гривень. Але не вище. Прошу довести це рішення "Нафтогазу" і зобов'язав НАК з 1 квітня продавати газ населенню дешевше 8,55 гривень. Якщо у світі падають ціни на газ, значить, і в Україні мають знижуватися ціни", - підкреслив прем'єр.

Як повідомили в прес-службі НАК, "Нафтогаз" не брав участі в розробці документа.

"Нам ще невідомо, що там. Ми сподіваємося, що новою постановою Кабінет міністрів скасовує існуючий режим ПСО і прибирає посередників у вигляді приватних збутових компаній з відносин між групою "Нафтогаз" і побутовими споживачами. Ми очікуємо публікації документа і зможемо прокоментувати його після аналізу наших юристів ", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, 14 березня глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв звернувся до прем'єра з листом, в якому запропонував Кабміну з 1 квітня відмовитися від режиму ПСО і запровадити ринкову ціну на газ для побутових споживачів. Свою позицію НАК аргументував тим, що вартість газу на європейському ринку зараз нижче фіксованої ціни, по якій паливо відпускається для потреб населення. Так "Нафтогаз" закупив газ в Словаччині за ціною, еквівалентною 5981 гривень за тис. Кубометрів. З урахуванням ПДВ і витрат на транспортування це відповідає роздрібній ціні на рівні приблизно 8380 гривень за тис. кубометрів.

"Ми бачимо по практичним закупівлям, що в квітні ринкова ціна газу, що імпортується з Європи, стала нижче регульованої ціни. Ми вважаємо, що це ідеальний шанс і можливість скасувати спецзобов'язання і дати кінцевому споживачу право відчути себе повноцінним покупцем на ринку газу. У свою чергу це призведе до зниження ціни в порівнянні з регульованою", - пояснював Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Володимир Гройсман відреагував на пропозицію держкомпанії стримано, уточнивши, що підтримує ідею зниження вартості газу для побутових споживачів. Але при цьому скасовувати режим ПСО відмовився і заявив, що в ініціативі НАК "закладено пастку".

"Тому що вони говорять про те, що вони нам пропонують скасувати обмеження ціни. А якщо ми скасуємо обмеження 8,55, завтра "Нафтогаз" може сказати, що ціна має бути 10 або 11 грн. Я цього допустити не можу", - заявив тоді прем'єр.