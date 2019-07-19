Прем'єр Косова пішов у відставку через повістки в військовий трибунал в Гаазі

Прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай подав у відставку після того, як отримав повістку в Спеціальний трибунал у Гаазі для дачі свідчень у якості підозрюваного у скоєнні військових злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo Press.

За його словами, звинувачення йому поки не пред'явили.

"Мені запропонували з'явитися туди в якості прем'єра або звичайного громадянина Косово. Я вибрав останнє", - заявив він.

Харадінай також повідомив, що після його відставки президент Хашим Тачі почне консультації з партіями про проведення дострокових виборів. Після цього, за його словами, він поверне собі мандат.

Зазначимо, Рамуш Харадінай займав пост прем'єр-міністра Косово з 2017 року. Він вже вдруге йде з посади прем'єра за підозрою в скоєнні військових злочинів. У 2005 році він подав у відставку після того, як Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії (МТКЮ) в Гаазі звинувачував його в злочинах проти людяності і порушенні законів і звичаїв війни, але його виправдали за відсутності переконливих доказів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Косово Хашим Тачі вважає, що Вашингтон повинен відігравати провідну роль в процесі нормалізації відносин його країни з Сербією, тому що Європейський союз занадто слабкий та розділений".

Крім того, лідер частково визнаної Косово Хашим Тачі зажадав від Сербії визнати незалежність республіки. Сербія повинна визнати незалежність Косово і відмовитися від ідеї подвійного суверенітету у його північній частині.