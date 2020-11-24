Прем'єра Ізраїлю і кронпринца ОАЕ висунули на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і наслідний принц ОАЕ Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян номіновано на Нобелівську премію миру 2021. Їх кандидатури висунув член британської палати лордів Вільям Девід Трімбл.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Нетаньяху і Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян номіновано на Нобелівську премію за укладення мирної угоди, яка поклала початок нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.

Наголошується, що Трімбл був відзначений премією в 1998 році за свої зусилля з вирішення конфлікту в Північній Ірландії. У зв'язку з цим офіс прем'єр-міністра вважає, що Нобелівський комітет з більшою ймовірністю розгляне номінацію.

Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирна угода між країнами. При цьому ОАЕ стали першою країною Перської затоки, яка має дипломатичні відносини з Ізраїлем.

15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

Раніше Ізраїль і ОАЕ домовилися про співпрацю у сфері фінансів. В рамках домовленостей країни планують створити спільний комітет.