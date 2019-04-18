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Прем'єр Угорщини пропонував Польщі поділити Україну, - екс-євродепутат

Новини » Політика    18.04.2019 - 17:55
Прем'єр Угорщини пропонував Польщі поділити Україну, - екс-євродепутат
Фото: Славомір Нітрас (flickr.com)

За словами польського політика, Орбан мріє про перегляд кордонів у Європі "як Путін"

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан пропонував Польщі долучитись до "поділу України". Про це заявив член польської опозиційної партії "Громадянська платформа", колишній євродепутат Славомір Нітрас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.

Нітрас заявив, що Орбан мріє про перегляд кордонів у Європі.

"Орбан мріє про таку зміну, я це знаю. Віктор Орбан переконував нас, щоб під час української кризи зайняти землю і поділитися нею. Він мріє про перегляд кордонів у Європі як Володимир Путін. Угорщина - це країна з великим комплексом", - підкреслив він.

Водночас, Нітрас зазначив, що Польща не хоче дестабілізації Європи.

Додамо, Нітрас - тричі член польського Сейму 5-го, 6-го і 8-го скликань, євродепутат 7-го скликання (2009-2014 рр.). У 2014-2015 роках був головним радником прем'єр-міністра Єви Копач.

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив можливості розколу Євросоюзу в разі, якщо країни Західної Європи будуть нав'язувати іншим державам співтовариства свою імміграційну політику.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2018-го Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не видаються можливими.

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