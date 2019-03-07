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Орбан заявив про можливий розкол ЄС

Новини » Політика    07.03.2019 - 19:50
Орбан заявив про можливий розкол ЄС
Фото: Віктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Восени 2015 року країни ЄС прийняли рішення про розселення на своїй території 160 тис. біженців

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив можливості розколу Євросоюзу у випадку, якщо країни Західної Європи будуть нав'язувати іншим державам співтовариства свою імміграційну політику. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Восени 2015 року країни ЄС прийняли рішення про розселення на своїй території 160 тис. біженців, які перебували на той момент у Греції та Італії. Однак Угорщина, Словаччина, Польща і Чехія відмовилися виконувати це рішення

"Якщо нас залишать у спокої і не будуть нам нав'язувати ісламізацію, Європа може жити, як клуб вільних країн. Але, якщо ви змусите нас прийняти Глобальний договір ООН про міграції або рішення Європейської комісії, спрямовані на те, щоб змусити нас прийняти їх західну політику поступок, розпад не можна виключити", - сказав Орбан.

РБК-Україна писало, що офіційний представник Єврокомісії Маргаритис Схинас вважає, що уряд Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, засновані на "божевільній теорії змови".

Нагадаємо, комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос на засіданні Єврокомісії заявив, що ЄС вдалося подолати найбільш серйозну після Другої світової війни міграційну кризу в Європі і перебудувати управління міграційними потоками.

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