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Премьер Венгрии предлагал Польше поделить Украину, - экс-евродепутат

Новости » Политика    18.04.2019 - 17:55
Премьер Венгрии предлагал Польше поделить Украину, - экс-евродепутат
Фото: Славомир Нитрас (flickr.com)

По словам польского политика, Орбан мечтает о пересмотре границ в Европе "как Путин"

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан предлагал Польше присоединиться к "разделению Украины". Об этом заявил член польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший евродепутат Славомир Нитрас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Onet.pl.

Нитрас заявил, что Орбан мечтает о пересмотре границ в Европе.

"Орбан мечтает о таком изменении, я это знаю. Виктор Орбан убеждал нас, чтобы во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею. Он мечтает о пересмотре границ в Европе как Владимир Путин. Венгрия - это страна с большим комплексом", - подчеркнул он.

В то же время, Нитрас отметил, что Польша не хочет дестабилизации Европы.

Добавим, Нитрас - трижды член польского Сейма 5-го, 6-го и 8-го созывов, евродепутат 7-го созыва (2009-2014 гг.). В 2014-2015 годах был главным советником премьер-министра Евы Копач.

Напомним, в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил возможности раскола Евросоюза в случае, если страны Западной Европы будут навязывать остальным государствам сообщества свою иммиграционную политику.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018-го Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.

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