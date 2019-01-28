Прем'єр Угорщини відмовився посилити тиск на Китай і Росію

Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Орбан відмовляється підтримати Вашингтон у тиску на Пекін та Москву

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з американськими дипломатами відмовився посилити тиск на Китай і Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal.

Як зазначили помічники Орбана, він хоче зберегти Угорщину в НАТО і користуватися всіма перевагами членства, проте категорично виступає проти політики США щодо тиску на Китай і Росію. Також повідомляється, що Орбан озвучив свою позицію на зустрічі з послом США в Будапешті.

"Точка зору полягає в тому, що "так, ми хочемо вести справи з Росією", - зазначив один з помічників угорського прем'єра.

Крім того, повідомляється, що Орбан заперечив проти угоди, яка стосується проходу військової техніки США по території Угорщини.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що буде протистояти президенту Франції Еммануелю Макрону.

"У цьому немає нічого особистого, але це справа майбутнього наших країн. Якщо в Європі відбудеться те, що він хоче стосовно міграції, це буде погано для Угорщини, тому я маю з ним боротися", - зазначив він.

Пізніше він також виступив за створення варшавсько-римського блоку євроскептиків.