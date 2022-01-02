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Прем'єр Судану подав у відставку на тлі політичної кризи

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Судан, Неділя 02 січня 2022 23:11
Прем'єр Судану подав у відставку на тлі політичної кризи Фото: Абдалла Хамдук (lsi-africa.com)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук оголосив про відставку. Рішення прийнято на тлі політичної кризи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Між сторонами на етапі перехідного періоду виникли серйозні "конфлікти і протиріччя".

"Я прийняв рішення піти зі своєї посади", - сказав Хамдук.

Нагадаємо, в Судані, унаслідок військового перевороту, Верховний генерал оголосив в країні режим НС і розпустив уряд через кілька годин після арешту глави кабінету міністрів Абдалли Хамдука, ряду високопоставлених чиновників і лідерів політичних партій.

Після цього в столиці країни - Хартумі - люди вийшли на протести проти захоплення влади. Під час них спалахнули сутички. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь по учасниках акції.

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