Прем'єр Судану подав у відставку на тлі політичної кризи
Фото: Абдалла Хамдук (lsi-africa.com)
Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук оголосив про відставку. Рішення прийнято на тлі політичної кризи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.
Між сторонами на етапі перехідного періоду виникли серйозні "конфлікти і протиріччя".
"Я прийняв рішення піти зі своєї посади", - сказав Хамдук.
Нагадаємо, в Судані, унаслідок військового перевороту, Верховний генерал оголосив в країні режим НС і розпустив уряд через кілька годин після арешту глави кабінету міністрів Абдалли Хамдука, ряду високопоставлених чиновників і лідерів політичних партій.
Після цього в столиці країни - Хартумі - люди вийшли на протести проти захоплення влади. Під час них спалахнули сутички. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь по учасниках акції.