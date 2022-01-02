Прем'єр Судану подав у відставку на тлі політичної кризи

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya .

"Я прийняв рішення піти зі своєї посади", - сказав Хамдук.

Між сторонами на етапі перехідного періоду виникли серйозні "конфлікти і протиріччя".

Нагадаємо, в Судані, унаслідок військового перевороту, Верховний генерал оголосив в країні режим НС і розпустив уряд через кілька годин після арешту глави кабінету міністрів Абдалли Хамдука, ряду високопоставлених чиновників і лідерів політичних партій.

Після цього в столиці країни - Хартумі - люди вийшли на протести проти захоплення влади. Під час них спалахнули сутички. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь по учасниках акції.