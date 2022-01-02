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Премьер Судана подал в отставку на фоне политического кризиса

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Судан, Воскресенье 02 января 2022 23:11
Премьер Судана подал в отставку на фоне политического кризиса Фото: Абдалла Хамдук (lsi-africa.com)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил об уходе в отставку. Решение принято на фоне политического кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Между сторонами на этапе переходного периода возникли серьезные "конфликты и противоречия".

"Я принял решение уйти со своего поста", - сказал Хамдук.

Напомним, в Судане, в результате военного переворота, верховный генерал объявил в стране режим ЧС и распустил правительство через несколько часов после ареста главы кабинета министров Абдаллы Хамдука, ряда высокопоставленных чиновников и лидеров политических партий.

После этого в столице страны - Хартуме - люди вышли на протесты против захвата власти. Во время них вспыхнули столкновения. В ответ правоохранители открыли огонь по участникам акции.

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