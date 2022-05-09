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Прем'єр Японії заявив про єдність з G7 щодо відмови від російської нафти

Фото: прем'єр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Японія єдина з іншими країнами G7 у рішенні відмовитися від імпорту російської нафти. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зазначив, що це складний крок для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

У спільній заяві за підсумками онлайн-зустрічі G7 пообіцяла поступово покласти край залежності від імпорту енергоресурсів з РФ, підкресливши, що буде домагатися цього впорядкованим чином.

"Для Японії, яка покладається на імпорт більшої частини енергетичних ресурсів, це складне рішення. Але зараз єдність G7 важлива як ніколи", - заявив він.

У спільному документі також говориться, що країни G7 будуть як самі, так і разом зі своїми партнерами працювати над тим, щоб "забезпечити стабільні і стійкі глобальні поставки енергії і доступні ціни для споживачів".

У комюніке наголошується, що "сімка" збирається досягти зазначених цілей в тому числі шляхом скорочення своєї залежності від викопного палива, а також за допомогою переходу на екологічно чисту енергетику відповідно до своїх цілей у сфері боротьби з кліматичними змінами.

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