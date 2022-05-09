Премьер Японии заявил о единстве с G7 по отказу от российской нефти

В совместном заявлении по итогам онлайн-встречи G7 пообещала постепенно положить конец зависимости от импорта энергоресурсов из РФ, подчеркнув, что будет добиваться этого упорядоченным образом.

"Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда", - заявил он.

В совместном документе также говорится, что страны G7 будут как сами, так и вместе со своими партнерами работать над тем, чтобы "обеспечить стабильные и устойчивые глобальные поставки энергии и доступные цены для потребителей".

В коммюнике отмечается, что "семерка" собирается достичь указанных целей в том числе путем сокращения своей зависимости от ископаемого топлива, а также с помощью перехода на экологически чистую энергетику в соответствии со своими целями в сфере борьбы с климатическими изменениями.

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