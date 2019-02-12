Прем'єр Японії назвав умову укладення мирного договору з Росією

Абе повідомив, що укладення мирного договору з Росією залежить від демаркації кордонів

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией и заявил, что он будет подписан только после четкого определения границы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Абэ сообщил, что заключение мирного договора с Россией зависит от демаркации границ "северных территорий" - четырех Курильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, на суверенитет над которыми претендует Токио.

"Наша задача - решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответа свыше этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них. Предметом переговоров являются все четыре северные острова. В этой позиции нет никаких изменений" , - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва возобновит переговоры с Токио о заключении мирного договора, когда Япония подтвердит российский суверенитет над Курильскими островами. После этого в Японии заявили, что отказываются от термина "незаконная оккупация" в отношении Курильских островов, которые контролирует Российская Федерация.

РБК-Украина писало, что 14 января проходили переговоры между представителями РФ и Японии по мирному договору. Лавров назвал возмутительными заявления советника премьер-министра Японии о роли Соединенных Штатов Америки в переговорах Москвы и Токио в этом вопросе. В конечном итоге переговоры России и Японии по мирному договору завершились провалом.