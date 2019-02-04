Лавров назвав умову відновлення мирних переговорів з Японією

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявив, що Японія має підтвердити суверенітет Росії над Курилами

Російська Федерація відновить переговори з Японією про укладення мирного договору, коли Токіо підтвердить російський суверенітет над Курильськими островами. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Москва наполягає на тому, щоб Японія чітко підтвердила підсумки Другої світової війни, включаючи визнання суверенітету Російської Федерації над Курильськими островами.

"Без цього ми жодної розмови організувати не зможемо", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зацікавлена у підписанні угоди на підставі Радянсько-Японської декларації від 1956 року.

"Попереду кропітка робота для виходу на взаємоприйнятне рішення", - додав він.

До цього японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що розглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо вона передасть Токіо два з чотирьох спірних Курильських островів. Японські ЗМІ зазначили, що передача островів Ітуруп і Кунашир на даний момент виглядає нереалістично, але острови Шикотан і Хабомаї, як вважає Абе, мають бути передані Японії де-факто.