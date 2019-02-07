Японія відмовляється від терміну "незаконна окупація" щодо Курил

Фото: прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (bundesregierung.de)

Відмова від терміна пов'язана з інтенсивними переговорами з Росією

Японія відмовляється від терміну "незаконна окупація" щодо Курильських островів, які контролює Російська Федерація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Kyodo.

Повідомляється, що в Японії відбулася перша національна конференція щодо повернення північних територій (Курильських островів) після того, як в листопаді 2018 року Токіо і Москва домовилися прискорити переговори щодо мирної угоди. Також повідомляється, що японський уряд вирішив не використовувати фразу "незаконна окупація" у зв'язку з інтенсивними переговорами.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відновить переговори з Токіо про укладення мирного договору, коли Японія підтвердить російський суверенітет над Курильськими островами.

До цього японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що розглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо вона передасть Токіо два з чотирьох спірних Курильських островів. Японські ЗМІ зазначили, що передача островів Ітуруп і Кунашир на даний момент виглядає нереалістично, але острови Шикотан і Хабомаї, як вважає Абе, повинні бути передані Японії де-факто.