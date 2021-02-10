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Маас: відмова від "Північного потоку-2" підштовхне Росію до Китаю

Новость на русском → Берлін, Середа 10 лютого 2021 17:57
Маас: відмова від "Північного потоку-2" підштовхне Росію до Китаю Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не виключив введення персональних санкцій проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Однак, за його словами, Берліну не слід втягувати у цю справу "Північний потік-2".

Про це йшлося під час сьогоднішнього виступу Мааса в німецькому парламенті, передає Devdiscourse.

Як пояснив німецький міністр, відмова від завершення будівництва "Північного потоку-2" просто підштовхне Росію до Китаю.

"Ті, хто має сумніви щодо "Північного потоку-2", повинні враховувати, принаймні, з геостратегічної точки зору, які наслідки це буде мати й що це значитиме для впливу Європи на Росію", - сказав Маас німецьким законодавцям.

Він додав, що це ж саме стосується й ідеї "відділення" від Китаю.

"Має бути абсолютно зрозуміло, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію та Китай", - наголосив міністр.

Нагадаємо, сьогодні польський посол закликав ЄС заборонити "Північний потік-2" у відповідь на ворожу політику Росії.

Крім того, країни Балтії та Польща почали підготовку пакету санкцій проти Росії через Навального.

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Новини України В світі Германия Навальный Северный поток-2 Гайко Маас Санкції проти Росії
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