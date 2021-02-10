Маас: відмова від "Північного потоку-2" підштовхне Росію до Китаю
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не виключив введення персональних санкцій проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Однак, за його словами, Берліну не слід втягувати у цю справу "Північний потік-2".
Про це йшлося під час сьогоднішнього виступу Мааса в німецькому парламенті, передає Devdiscourse.
Як пояснив німецький міністр, відмова від завершення будівництва "Північного потоку-2" просто підштовхне Росію до Китаю.
"Ті, хто має сумніви щодо "Північного потоку-2", повинні враховувати, принаймні, з геостратегічної точки зору, які наслідки це буде мати й що це значитиме для впливу Європи на Росію", - сказав Маас німецьким законодавцям.
Він додав, що це ж саме стосується й ідеї "відділення" від Китаю.
"Має бути абсолютно зрозуміло, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію та Китай", - наголосив міністр.
Нагадаємо, сьогодні польський посол закликав ЄС заборонити "Північний потік-2" у відповідь на ворожу політику Росії.
Крім того, країни Балтії та Польща почали підготовку пакету санкцій проти Росії через Навального.