Маас: відмова від "Північного потоку-2" підштовхне Росію до Китаю

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не виключив введення персональних санкцій проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Однак, за його словами, Берліну не слід втягувати у цю справу "Північний потік-2".

Про це йшлося під час сьогоднішнього виступу Мааса в німецькому парламенті, передає Devdiscourse .

Як пояснив німецький міністр, відмова від завершення будівництва "Північного потоку-2" просто підштовхне Росію до Китаю.

"Ті, хто має сумніви щодо "Північного потоку-2", повинні враховувати, принаймні, з геостратегічної точки зору, які наслідки це буде мати й що це значитиме для впливу Європи на Росію", - сказав Маас німецьким законодавцям.

Він додав, що це ж саме стосується й ідеї "відділення" від Китаю.

"Має бути абсолютно зрозуміло, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію та Китай", - наголосив міністр.