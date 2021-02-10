ЄС має заборонити "Північний потік-2" у відповідь на ворожу політику РФ, - посол Польщі
Російська влада прагне дискредитувати і розділити Євросоюз. Єдиною нормальною реакцією на агресивну політику Кремля є накладення заборони на завершення проекту "Північний потік-2".
На його думку, заборона на добудову дала б чіткий та однозначний результат. Він підкреслив, що ЄС не може дозволити поставити себе в залежність від країни, яка веде відверто ворожу політику щодо ЄС.
"Завершення будівництва трубопроводу та надання Росії можливості використовувати угоду з "непередбачуваним партнером" означало б дати дозвіл на порушення прав людини, переслідування, корупцію та поділ країн Заходу", - заявив Садось.
На його переконання, використання "Північного потоку-2" буде ударом по громадському суспільству Росії і зусиллям російського опозиціонера Олексія Навального, який показав, на що призначені кошти з російських енергоносіїв.
"Доходи від "Північного потоку-2" зміцнять потенціал московського репресивного апарату", - констатував посол Польщі при ЄС.
Дипломат нагадав, що аргументи польської сторони перед візитом глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви минулого тижня були проігноровані і з цього треба зробити висновки. Він зазначив, що візит Борреля показав європейським інститутам правду про Росію, яка раніше європейськими інститутами "послідовно ігнорувалася".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 80 депутатів Європейського парламенту підписали лист з вимогою відправити Борреля у відставку. Вони назвали його візит в Російську Федерацію провалом європейської дипломатії.
Після поїздки він зазначив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС, але це не стало несподіванкою.
"Агресивно організована прес-конференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС", - зазначив Боррель.