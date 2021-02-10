ЄС має заборонити "Північний потік-2" у відповідь на ворожу політику РФ, - посол Польщі

Російська влада прагне дискредитувати і розділити Євросоюз. Єдиною нормальною реакцією на агресивну політику Кремля є накладення заборони на завершення проекту "Північний потік-2".

Про це у виданні Euractiv написав посол Польщі при ЄС Анджей Садось .

На його думку, заборона на добудову дала б чіткий та однозначний результат. Він підкреслив, що ЄС не може дозволити поставити себе в залежність від країни, яка веде відверто ворожу політику щодо ЄС.

"Завершення будівництва трубопроводу та надання Росії можливості використовувати угоду з "непередбачуваним партнером" означало б дати дозвіл на порушення прав людини, переслідування, корупцію та поділ країн Заходу", - заявив Садось.

На його переконання, використання "Північного потоку-2" буде ударом по громадському суспільству Росії і зусиллям російського опозиціонера Олексія Навального, який показав, на що призначені кошти з російських енергоносіїв.

"Доходи від "Північного потоку-2" зміцнять потенціал московського репресивного апарату", - констатував посол Польщі при ЄС.

Дипломат нагадав, що аргументи польської сторони перед візитом глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви минулого тижня були проігноровані і з цього треба зробити висновки. Він зазначив, що візит Борреля показав європейським інститутам правду про Росію, яка раніше європейськими інститутами "послідовно ігнорувалася".