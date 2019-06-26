РФ звинуватила Плахотнюка в керівництві наркосиндикатом

Фото: Владислав Плахотнюк (Vlad Plahotniuc Facebook)

Плахотнюка звинувачують в участі в поставках наркотиків в Росію

Слідчий департамент Міністерства внутрішніх справ Росії висунув звинувачення екс-лідеру Демократичної партії Молдови, бізнесмену Владиславу Плахотнюку в керівництві міжнародним наркосиндикатом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, за версією російського слідства, Плахотнюк створив організовану злочинну групу, яка займалася поставками наркотиків. Бізнесмена звинувачують в участі у поставках марокканських наркотиків на територію Росії через Іспанію.

Плахотнюка звинувачують в 28 епізодах контрабанди наркотиків в особливо великих розмірах.

"Плахотнюк, маючи можливість впливу на політичну ситуацію та органи державної влади, застосовуючи кримінальні методи впливу на осіб, що надають йому протидію, з метою особистого збагачення вступив в злочинну змову з лідерами організованої злочинності Республіки Молдова, в тому числі з особами, які займають вище становище в злочинній ієрархії", - розповіли в МВС РФ.

Зазначається, що наркосиндикат був створений у 2012 році, тоді його очолили "кримінальний авторитет" Олег Прутяну та "інші особи родом з Молдови та Іспанії".

Нагадаємо, раніше Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе закликав співпрацювати міжнародні слідчі органи щодо розслідування у справі екс-лідера Демократичної партії Молдови Владислава Плахотнюка. Матеріали про шахрайство та незаконне отримання грошей через молдовські банки будуть перевірені у ФБР США.