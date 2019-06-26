ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ звинуватила Плахотнюка в керівництві наркосиндикатом

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 18:13
РФ звинуватила Плахотнюка в керівництві наркосиндикатом
Фото: Владислав Плахотнюк (Vlad Plahotniuc Facebook)

Плахотнюка звинувачують в участі в поставках наркотиків в Росію

Слідчий департамент Міністерства внутрішніх справ Росії висунув звинувачення екс-лідеру Демократичної партії Молдови, бізнесмену Владиславу Плахотнюку в керівництві міжнародним наркосиндикатом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, за версією російського слідства, Плахотнюк створив організовану злочинну групу, яка займалася поставками наркотиків. Бізнесмена звинувачують в участі у поставках марокканських наркотиків на територію Росії через Іспанію.

Плахотнюка звинувачують в 28 епізодах контрабанди наркотиків в особливо великих розмірах.

"Плахотнюк, маючи можливість впливу на політичну ситуацію та органи державної влади, застосовуючи кримінальні методи впливу на осіб, що надають йому протидію, з метою особистого збагачення вступив в злочинну змову з лідерами організованої злочинності Республіки Молдова, в тому числі з особами, які займають вище становище в злочинній ієрархії", - розповіли в МВС РФ.

Зазначається, що наркосиндикат був створений у 2012 році, тоді його очолили "кримінальний авторитет" Олег Прутяну та "інші особи родом з Молдови та Іспанії".

Нагадаємо, раніше Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе закликав співпрацювати міжнародні слідчі органи щодо розслідування у справі екс-лідера Демократичної партії Молдови Владислава Плахотнюка. Матеріали про шахрайство та незаконне отримання грошей через молдовські банки будуть перевірені у ФБР США.

Конституційний суд Молдови в повному складі пішов у відставку Плахотнюк покинув пост глави Демократичної партії Молдови
Новини України МолдованаркоторговляМВД РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся