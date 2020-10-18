Прем'єр-міністр Польщі вийшов з карантину

Урядовий речник Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький виходить з карантину, на якому перебував через контакт з хворим на коронавірус. Голова уряду вже сьогодні візьме участь в очних робочих зустрічах.

Про це повідомляє RMF24.

"Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький закінчив карантин. Досі він дистанційно брав участь у зустрічах урядової групи з управління кризовими ситуаціями, Ради міністрів та інших", - написав Мюллер.

Нагадаємо, Моравецький перебував на самоізоляції з 13 жовтня, дізнавшись, що контактував з хворим на коронавірус. Його тест, зроблений у вівторок, виявився негативним, але з міркувань обережності прем’єр самоізолювався.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пішов на карантин після контакту з генералом, у якого виявили коронавірусну інфекцію.

Крім того, голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель оголосив, що йде на самоізоляцію.

Разом з тим, генерал Марк Міллі та кілька вищих чинів Пентагону пішли на карантин.