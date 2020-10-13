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Прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію

Варшава, Вівторок 13 жовтня 2020 13:44
Прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію
Фото: Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переходить на віддалений режим роботи. Він пішов на самоізоляцію після контакту з зараженим коронавірусом.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

Прем'єр повідомив, що уряд працює нормально.

"У зв'язку з контактом з людиною, яка заразилась COVID-19, згідно з усіма процедурами я відправляюсь в карантин", - написав він.

З початку пандемії у Польщі підтвердили 135 тисяч випадків коронавірусу, 3,1 тисячі хворих померли, більше 82 тисяч одужали.

Нагадаємо, Польща вводить "годинник пенсіонерів" через складну ситуації з COVID-19.

Крім того, у Польщі був введений обов'язковий масковий режим по всій території країни. З 10 жовтня вся територія Польщі була внесена в "жовту зону".

Крім того, нещодавно у Польщі зафіксований черговий антирекорд за випадками коронавірусу. Кількість нових випадків COVID-19 продовжує стрімко зростати четвертий день поспіль.

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