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Міністр оборони Польщі пішов на карантин

Варшава, Середа 07 жовтня 2020 12:31
Міністр оборони Польщі пішов на карантин
Фото: Маріуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Андрій Козловський

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пішов на карантин після контакту з генералом, у якого виявили коронавірусну інфекцію. Наразі у голови відомства немає жодних симптомів хвороби.

Про це повідомляє RMF24.

"Після вчорашнього підтвердження коронавірусу у генерала Ярослава Громадзінського, з яким я контактував, я пішов на карантин і працюю з дому", - повідомив Блащак.

Зазначається, що він напередодні відвідав церемонію приведення до присяги нового уряду Матеуша Моравецького, яка відбулася у саду президентського палацу у Варшаві.

Нагадаємо, у головного радника з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

Також генерал Марк Міллі та кілька вищих чинів Пентагону пішли на карантин.

Раніше РБК-України писало, що після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції.

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