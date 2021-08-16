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Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи

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Стокгольм, Понеділок 16 серпня 2021 18:12
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи Фото: прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен і міністр оборони Пітер Хультквіст приїдуть до Києва до Дня Незалежності України. Вони візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швеції.

"Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи "Кримська платформа". У візиті також візьме участь Міністр оборони Петер Хультквіст", - йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-службі зазначили, що участь прем'єр-міністра підтверджує принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Нагадаємо, також у саміті Кримської платформи візьме участь президент Польщі Анджей Дуда.

Крім того, участь у саміті підтвердили вже 42 країни.

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Кримська платформа Швеция
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Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
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