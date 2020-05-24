Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху постане перед судом за корупцію

Йому пред'являють звинувачення у трьох справах про корупцію
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом за звинуваченням у корупції. Його звинувачують у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.
Про це повідомляє BBC.
Нетаньяху пред'явлені йому звинувачення рішуче заперечує і відхилив заклики супротивників піти у відставку.
Це відбувається через тиждень після того, як він був приведений до присяги на посаді глави уряду національної єдності.
Очікується, що Нетаньяху візьме участь у першому засіданні суду, яке проводиться в окружному суді Єрусалима.
Йому було пред'явлено звинувачення у трьох справах, відомих як "1000", "2000" і "4000":
Нетаньяху назвав звинувачення проти нього "полюванням на відьом" політичними опонентами, і пообіцяв очистити своє ім'я.
Нагадаємо, раніше в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів.
Також РБК-Україна писало, що Україна та Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення.
Автор: Максим Зайченко