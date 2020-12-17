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Прем'єр-міністр Португалії вирушив на самоізоляцію через контакт з Макроном

Лісабон, Четвер 17 грудня 2020 15:09
Прем'єр-міністр Португалії вирушив на самоізоляцію через контакт з Макроном
Фото: Антоніу Кошта (flickr.com/partidosocialista)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов на самоізоляцію. Він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, який заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

У середу Кошта зустрічався з Макроном в Парижі, вони тепло привітали один одного, були в масках. У рамках їх зустрічі був діловий обід, на якому обговорювалися пріоритети Португалії в статусі голови Євросоюзу з січня 2021 року.

Кошта через самоізоляцію скасував усі заплановані найближчі публічні заходи і візити, включно з поїздкою на Сан-Томе і Прінсіпі та в Гвінею Біссау.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили в прес-службі президента.

РБК-Україна писало, що президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи роботу.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

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