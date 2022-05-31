Прем'єр-міністр Бельгії про санкції проти РФ: Євросоюз має зробити паузу

У Бельгії вважають, що Євросоюзу необхідно зробити паузу у запровадженні санкцій проти Росії. Це потрібно для того, щоб подивитися на результати шостого пакету обмежень проти РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро.

"Цей пакет [санкцій] став великим кроком уперед, і я вважаю, що ми маємо зараз зробити паузу", - заявив де Кро.

При цьому чиновник зазначив, що тимчасова відмова від введення санкцій необхідна для того, щоб подивитись на ефект шостого пакета, який, за його словами, "став дуже важливим рішенням".

Також голова бельгійського уряду додав, що якщо Євросоюз спробує ввести ембарго на російський газ, то це буде набагато складніше, ніж заборона на нафту.