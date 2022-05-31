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Премьер-министр Бельгии про санкции против РФ: Евросоюз должен сделать паузу

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Брюссель, Вторник 31 мая 2022 16:03
Премьер-министр Бельгии про санкции против РФ: Евросоюз должен сделать паузу Фото: премьер-министр Бельгии Александр де Кро (Stephanie Lecocq/AP)
Автор: Иван Носальский

В Бельгии считают, что Евросоюзу необходимо сделать паузу во введении санкций против России. Это нужно для того, чтобы посмотреть на результаты шестого пакета ограничений против РФ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

"Этот пакет (санкций - ред.) стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу", - заявил де Кро.

При этом чиновник отметил, что временный отказ от введения санкций необходим для того, чтобы посмотреть на эффект шестого пакета, который, по его словам, "стал очень важным решением".

Также глава бельгийского правительства добавил, что в случае, если Евросоюз попытается ввести эмбарго на российский газ, то это будет намного сложнее, чем запрет на нефть.

Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.

Также мы писали, что страны Европейского союза совместно с членами G7 согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере 9 млрд долларов. Заявлено, что сумма будет потрачена на восстановление экономики и инфраструктуры страны.

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