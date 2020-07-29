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Причиною спалахів коронавирусe в Європі може бути поведінка молоді, - ВООЗ

Європа, Середа 29 липня 2020 20:59
Причиною спалахів коронавирусe в Європі може бути поведінка молоді, - ВООЗ
Фото: Ханс Клюге (Ritzau Scanpix Denmark)
Автор: Максим Зайченко

Зростання захворюваності серед молоді може бути причиною сплесків COVID-19 на континенті

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я і органів з питань громадського здоров'я кількох країн Європи вважають, що молодь зараз є головним розповсюджувачем коронавірусу. Така ситуація може вплинути на другу хвилю COVID-19 в Європі.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європейському регіоні Ханс Клюге, передає ITV.

За його словами, зростання захворюваності серед молоді може бути причиною спалахів захворюваності на всьому континенті.

"Ми отримуємо повідомлення від деяких країн про те, що велика частина людей з новою інфекцією спостерігається серед молоді. Для мене це досить твердий аргумент для переосмислення ситуації з коронавірусом", - сказав Клюге.

Він додав, що владі необхідно краще спілкуватися з молоддю, щоб донести важливість дотримування правил карантину і зменшення ризиків заразитися на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ВООЗ спростувала сезонність коронавірусу.

Також в організації заявили, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.

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