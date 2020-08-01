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Пандемія COVID-19 досі загрозлива та триватиме ще довго, - ВООЗ

Женева, Субота 01 серпня 2020 20:45
Пандемія COVID-19 досі загрозлива та триватиме ще довго, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

ВООЗ оголосила найвищий рівень тривоги

Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я провів екстрене засідання щодо ситуації з пандемією коронавірусу у світі. Пандемія буде довготривалою, тому необхідно посилити глобальні зусилля.

Про це йдеться у релізі надзвичайного комітету ВООЗ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалах коронавірусу досі залишається надзвичайною ситуацією, пов'язаною з громадським здоров’ям, тому він оголошує найвищий рівень тривоги в рамках міжнародних медико-санітарних правил 2005 року.

"Багато країн вважали, що вони подолали найгірше, але зараз борються з новими спалахами. Деякі з них, які були менш уражені в перші тижні, зараз стикаються зі зростаючим числом випадків інфікувань та смертей. А деякі, у яких відразу були великі спалахи, взяли їх під контроль", - наголосив він.

Надзвичайний комітет рекомендував державам продовжувати мобілізацію сил для реагування на пандемію коронавірусу, підтримувати всі дослідницькі зусилля, в тому числі шляхом фінансування, а також об'єднати зусилля для забезпечення справедливого розподілення засобів діагностики та вакцин.

Країнам також рекомендують застосовувати пропорційні заходи щодо поїздок, грунтуючись на оцінки ризиків, та регулярно переглядати ці заходи.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили понад тисячу нових випадків інфікування коронавірусом.

У МОЗ прогнозують, що загальна кількість випадків коронавірусу в Україні може досягнути 400 тисяч.

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